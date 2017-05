6. Deutsche Meisterschaft im Cornhole am 27. und 28.5. 2017 in der Uhlandschule

Am 27. und 28. Mai 2017 findet die 6. Deutsche Meisterschaft im Cornhole statt. Dieses Event wird erstmalig in Franken ausgetragen und der TB Johannis 1888 mit seiner neuen Abteilung Cornhole wurde vom deutschen Cornhole-Verband (DeCoV) gebeten, diese auszurichten. Vielleicht ist diese Sportart ja dem einen oder anderen aus der Sendung „Schlag den Raab“ oder „Schlag den Star“ bekannt.Die diesjährige deutsche Meisterschaft findet in der Uhland-Schule, Uhlandstr. 33 in Nürnberg statt. Der Eintritt ist für alle Zuschauer frei. Für das leibliche Wohl wird gesorgt und der TB Johannis 88 freut sich über jeden Einzelnen der kommt, um die Nürnberger Cornhole-Spieler lautstark zu unterstützen. Die Cheerleader der Basketballmannschaft „Nürnberg Falcons“ werden am Samstag um 9.00Uhr die Meisterschaft eröffnen. Am Samstag werden von 9.30Uhr bis ca. 17Uhr die Einzel- und am Sonntag von 9.30Uhr bis ca. 15Uhr die Doppelwettbewerbe ausgetragen.Eine Sportart für (fast) jeden von 10-100 Jahre.Schauen Sie doch einfach vorbei. Wir freuen uns auf Sie.René Schindler Abteilung Cornhole Turnerbund St. Johannis 1888 e.V. Nürnbergwww.tbj1888.de