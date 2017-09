NÜRNBERG - Knoblauchsländer Gemütlichkeit – gute Stimmung inklusive! Am Sonntag, 24. September 2017, findet das 6. Knoblauchsland Herbst- und Kürbisfest statt. Dieses Mal im Hof von Lehneis Gemüsebau in Wetzendorf.

Ab 11 Uhr geht es los mit einem zünftigen Weißwurstfrühstück. Die Wetzendorfer Musikanten sorgen dieses Jahr für die musikalische Unterhaltung. Neben dem Kürbisverkauf in vielen Formen und Farben, Kürbisschnitzen und -bemalen für die Kleinen, werden die Gäste mit leckeren, fränkischen Grillspezialitäten, Kürbissuppe und Zwiebelkuchen verwöhnt. Außerdem ist an diesem Tag allerlei Wissenswertes- rund um die „Riesenbeere“ zu erfahren. Am Nachmittag gibt's natürlich hausgebackenen Kuchen und Kaffee. Auch die Pferdekutsche fährt wieder durchs Knoblauchsland!