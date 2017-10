8. Große Internationale Puppen- Bären- und Spielzeugbörse Nürnberg

Die große Weihnachtsbörse in der Spielzeugstadt Nürnberg

Einzigartig in Bayern!

Spielzeugfreunde und Bastelfreunde aufgepasst: Am Sonntag, den 26. November, findet zwischen 11 und 16 Uhr schon zum achten Mal die „Große Puppen- Bären- und Spielzeugbörse“ in der Meistersingerhalle statt. Auf rund 500 qm laden Sie Aussteller aus dem ganzen Bundesgebiet ein, in die nostalgische Spielzeugwelt, vielleicht Ihrer eigenen Kindertage, einzutauchen. Interessierter Betrachter oder ambitionierter Sammler, lassen Sie sich von hochwertigen antiken Puppen aus Bisquitporzellan und Zelluloid und antiken Teddybären aus Mohair verzaubern. Erliegen Sie dem Reiz von Kaufläden, Puppenstuben und altem Blechspielzeug.Nicht nur die Vergangenheit, auch die Gegenwart erwartet Sie auf der Börse. Erleben Sie beispielsweise die Kreationen namhafter Puppen- und Bärenkünstler aus ganz Deutschland. Sie wollen Ihrem Teddy eine neue Stimme geben, Ihre Puppe soll ein neues modisches Kleid tragen oder ihre Frisur mit einer neuen Perücke ändern? Kein Problem, all dies und noch viel mehr Puppen- und Teddy-Zubehör finden Sie auf dieser Börse. Vielleicht geht es Ihnen gar nicht um ein schönes neues Outfit, vielleicht ist Ihr Liebling beschädigt, Ihr Teddy oder Ihre Puppe hat ein Augenproblem oder bedarf sonstiger Versorgung. Auch in diesem Fall finden Sie auf der Börse Hilfe bei einem Puppen- und Bärendoktor, der sich mit seiner mobilen Einsatzstation direkt vor Ort um Ihren Liebling kümmert.Sie besitzen ein altes Erbstück und wollen wissen was es wert ist? Bringen Sie Ihre Schätze mit und lassen sie fachkundig und fair schätzen. Bei Interesse besteht die Möglichkeit des Ankaufs.Der Eintrittspreis beträgt 4 €für Schüler, Studenten, Rentner 2 €Ort der Veranstaltung:Meistersingerhalle, NürnbergKonferenzsaal 6 + 7, Einfahrt „Kleiner Saal“Sonntag, 26. November 2017Öffnungszeiten: 11.00 Uhr – 16.00 Uhr