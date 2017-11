Ablachen mit Charleys Tante: Tickets für die Comödie Fürth gewinnen

FÜRTH (pm/vs) - Zusammen mit Frankens Kult-Komödianten Volker Heißmann und Martin

Rassau wird aktuell in der Comödie Fürth das bekannte Theaterstück „Charleys Tante“ in der Neufassung von Stephanie Schimmer aufgeführt.

Die fränkische Version des bekannten Verwechslungsspiels um die beiden DauerstudentenCharley und Gustav, deren angeblich millionenschwere Tante aus Argentinien nicht rechtzeitig kommt, und durch ein männliches Double ersetzt werden muss, um nicht ein gesellschaftliches Ereignis zu gefährden, wird von der Thilo Wolf Band mit schwungvollenSounds der 60er Jahre unterlegt.Der MarktSpiegel verlost für die Vorstellung am Dienstag, 5. Dezember (19.30 Uhr), dreimal zwei Eintrittskarten. Wer sein Glück versuchen möchte, klickt am einfachsten gleich hier im Beitrag auf "Mitmachen" oder schickt eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de und gibt als Betreff „Charleys Tante“ an. Teilnahmeschluss – unter Ausschluss des Rechtsweges – ist der 1. Dezember 2017. Die Gewinner werden via E-Mail oder Telefon informiert. Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte: Die Spielzeit des beliebten Klassikers ist bis zum 31. Dezember 2017 verlängert worden.