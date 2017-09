ADAC Verkehrsforum 2017 - Digital total. Auf dem Weg in eine vernetzte Zukunft!?

Am Samstag, 21. Oktober 2017, findet das diesjährige Verkehrsforum des ADAC Nordbayern im Verkehrsmuseum in Nürnberg statt. Im Fokus steht das Thema „Digital total. Auf dem Weg in eine vernetzte Zukunft!?“. Gäste und Referenten sind hochrangige Vertreter aus Politik, Verwaltung, sowie die Verkehrsreferenten und Vorstände der 143 ADAC Ortsclubs in Nordbayern sowie alle interessierten Mitglieder.Digitalisierung geht uns alle an. Melden Sie sich für das Verkehrsforum an, informieren Sie sich während der spannenden Vortage und diskutieren Sie anschließend mit!Täglich hinterlassen wir Spuren in der digitalen Welt und die Digitalisierung ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Auch die Mobilität der Zukunft mit Assistenzsystemen und automatischen Fahrfunktionen benötigt immer mehr Daten. Welche Informationen sammelt mein Fahrzeug jetzt schon über mich? Wer darf die Daten sehen? Was erwartet uns in naher Zukunft?Nach einführenden Impulsreferaten von Dipl.-Ing. Thomas Dill (Vorstandsmitglied für Verkehr, Technik und Umwelt, ADAC Nordbayern e.V.), Dr.-Ing. Reinhard Kolke (Leiter des ADAC Technikzentrums Landsberg am Lech), Dr. Markus Straßberger (CSU Ortsvorsitzender Wartenberg) und Dr. Michael Kiometzis (Dienststelle der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) führen die Referenten eine einstündige Podiumsdiskussion zu den angesprochenen Themen rund um Digitalisierung und Datenschutz.Infos und Anmeldung hier