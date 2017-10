Adventskonzert des Akkordeon-Ensemble Balgverschluss e.V.

"Musikalische Impressionen zur Adventszeit mit Akkordeon, Saxophon, Orgel und Gesang"

Gäste: Helen Kluge (Saxophon), Felix Harren (Orgel), Vocalensemble Bell´Arte

Eine Woche vor dem Heiligen Abend möchte Sie das Ensemble mit Werken aus den verschiedensten Musikepochen sowie weihnachtlichen Stücken in festliche Stimmung versetzen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Barock, der sich musikalisch überwiegend strahlend, festlich und auch tänzerisch gibt.Das Orchester bringt Ihnen u.a. „Air und Hornpipe“ von Georg Friedrich Händel sowie eine Symphonie des englischen Barockkomponisten William Boyce zu Gehör, bei der die Saxophonistin Helen Kluge den Solopart übernimmt. Sie wird auch gemeinsam mit Daniel Zacher (Akkordeon) auftreten und Ihnen Barock und Tango bieten.Helen Kluge studierte Musikpädagogik und Saxophon an der Hochschule für Musik Nürnberg sowie anschließend am Conservatorio G. Rossini in Pesaro, Italien. Sie unterrichtet Saxophon, Klarinette und elementare Musikpädagogik an Musikschulen in Raum Nürnberg/Erlangen und wirkt regelmäßig bei Projekten der Nürnberger Symphoniker mit.Die Orgel der Kirche St. Marien ist ebenfalls in dieses vorweihnachtliche Konzert eingebunden. Lassen Sie sich von der Vielseitigkeit der Orgelklänge durch Felix Harren begeistern. Er ist Schüler am Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium, hat die Ausbildung zum Kirchenmusiker absolviert und ist Organist in der kath. Pfarrei St. Sebald Schwabach.Weihnachtliche und geistliche a-cappella–Chorsätze des Vocalensembles Bell´Arte runden das Konzert ab.Die Förderung von Kunst und Kultur ist dem Akkordeon-Ensemble Balgverschluss ein wichtiges Anliegen. Daher spendet das Ensemble von jeder Eintrittskarte 1€ für die musikalische Jugend- und Erwachsenenarbeit der Kirchengemeinde St. Marien.