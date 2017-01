Ägyptischer Abend - Eine Tanzreise entlang des Nils

Wissenswertes über ägyptische Kultur und Tanzfolklore mit Zaina, Inci und Maamun

AufführungTänzerische Untermalung und Live-Musik, Wissenswertes über ägyptische Kultur und Folklore und orientalisches Flair erwarten die Zuschauer an diesem Abend.Zaina und Inci nehmen Sie mit auf eine Reise entlang des Nils von Assuan über Luxor bis nach Kairo. Begleitet von dem Musiker Maamun Kamran an der Trommel, erklären sie die Hintergrundgeschichte arabischer Folklore; zusammen mit dem Ensemble Farasha zeigen sie Tänze, die für fröhliche Stimmung sorgen.Inci (Fürth) ist ausgebildete und international anerkannte Tänzerin und Lehrerin für Orientalischen Tanz.Zaina (Nürnberg) ist Kulturwissenschaftlerin und begeisterte Nachwuchstänzerin.Maamun (Weißenburg/Bagdad) ist Leiter verschiedener Trommelgruppen, Musiker und Lehrer an der Musikschule und weiteren Schulen in Weißenburg.Für Familien geeignetEinlass ab 17:30 UhrEintrittspreise: Normal: 8 € / Ermäßigt: 6 €Veranstalter: Kulturbüro Muggenhof