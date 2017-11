Nürnberg Falcons und Albrecht Dürer Airport Nürnberg beschließen Partnerschaft



NÜRNBERG (pm/nf) - Der Albrecht Dürer Airport Nürnberg weitet sein Engagement für den Sport in der Metropolregion Nürnberg aus: Mit den Nürnberg Falcons hat nach Brose Bamberg das zweite Basketball-Team einen Kooperationsvertrag mit dem Flughafen abgeschlossen.

„Der Airport Nürnberg will hoch hinaus, und das gilt auch für die Nürnberg Falcons, die 2017 mit viel Rückenwind in ihre zweite Spielzeit in der 2. Basketball-Bundesliga ProA gestartet sind“, erklärt Falcons-Geschäftsführer Ralph Junge. „Wir freuen uns, die Nürnberg Falcons auf ihrem erfolgreichen Weg künftig begleiten zu können“, so Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe. Die Kooperation beinhaltet unter anderem eine Werbepartnerschaft und die Unterstützung von Jugendmannschaften, die im Albrecht Dürer Gymnasium ihre Heimspiele absolvieren.