Aktuelle Faschingstermine in Nürnberg und Umgebung

REGION (pm/vs) - Der Fränkische Karneval läuft jetzt auf Hochtouren. Wer sich ins muntere Faschingstreiben stürzen will, hat in diesem Jahr Zeit: Aschermittwoch ist 2017 erst am 1. März.

Samstag, 28. Januar

Sonntag, 29. Januar

Freitag, 3. Februar

Samstag, 4. Februar

Sonntag, 5. Februar

Freitag, 10. Februar

Samstag, 11. Februar

Traditionell veröffentlicht der MarktSpiegel in der närrischen Zeit wieder seinen Faschingskalender mit wichtigen Terminen für große und kleine Narren aus der Region.• Kinderfasching der Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval e.V. um 14 Uhr im Gemeindezentrum „Hl. Apostel Paulus“, Moritzbergstraße 14 in Schwaig• Prunksizung der KG Noris Banatoris e.V. um 19.11 Uhr im Genossenschaftssaalbau Bauernfeind, Matthäus-Hermann-Platz 2, Nürnberg• Der beliebte Jambo Jambo Ball der FG Bretonia 11er Rat 1981 Nürnberg mit großem karnevelistischen Programm um 20 Uhr im Parks, Berliner Platz 9• Prinzenflug der Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval e.V. um 13 Uhr am Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg. Ab 14 Uhr gibt es dann ein buntes Faschingsprogramm mit Vorstellung der Prinzenpaare am Airport.• Prunksitzung der Nürnberger Trichter KG e.V. 1909 um 17.11 Uhr mit Verleihung des Goldenen Nürnberger Trichters an den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, Dr. Ulrich Maly im Gesellschaftshaus Gartenstadt• Kinderfasching der Eibanesen um 15 Uhr im Restaurant Palmengarten, Donaustraße 25 b• Kinderfasching der Nürnberger Fastnachtsgilde 1971 e.V. um 14 Uhr in der Gaststätte Siedlerheim, Leitenfeldstraße 34• Kinderfasching der Narrlangia Roth-Weiss e.V. KG Erlangen um 14.30 Uhr bei der Spielvereinigung Erlangen, Kurt-Schumacherstraße 11 in Erlangen• Kinderfasching der Dresdensia e.V. Nürnberg um 15 Uhr beim TSV Wachendorf, Fürther Straße 47 in Cadolzburg-Wachendorf• Gardetreffen der Fränkischen Karnevalsgesellschaften um 20 Uhr in der Rangauhalle in Wendelstein-Kleinschwarzenlohe• Kinder-Fastnacht des SCC Schwand im Jubiläumsjahr „55 Jahre SCC Schwand“ um 14 Uhr im Sportheim Schwand• Große Prunksitzung der Knoblauchsländer KG Buchnesia um 19 Uhr im Festsaal des Maritim-Hotels• Benefizprunksitzung der FG Feucht-fröhlich e.V. um 19.11 Uhr zu Gunsten der Lebenshilfe Nürnberger Land in der Karl-Diehl-Halle in Röthenbach an der Pegnitz• Große Prunksitzung der Dresdensia e.V. Nürnberg um 19.11 Uhr im Gesellschaftshaus Gartenstadt, Buchenschlag 1• Kinderfasching der FG „Grün-Weiß“ Die Lustigen Wenden e.V. um 13.30 Uhr in der Rangauhalle in Wendelstein-Kleinschwarzenlohe• Seniorenfasching der Nürnberger Fastnachtsgilde 1971 e.V. um 15.11 Uhr im Käthe-Reichert-Heim, Helenenstraße 14• Seniorenprunksitzung der Steiner Schlossgeister um 14.33 Uhr in der TSV-Halle in Stein• Kinderfasching der Alten Großen Nürnberger KG 1904 e.V. um 15.30 Uhr im Café-Restaurant Gartenstadt, Buchenschlag 1• Kinderfasching der KG Noris Banatoris e.V. um 15 Uhr beim SG Nürnberg-Fürth, Regelsbacher Straße 56 in Nürnberg• Nachmittags-Prunksitzung der FG „Grün-Weiß“ Die Lustigen Wenden e.V. um 14.11 Uhr in der Rangauhalle in Wendelstein-Kleinschwarzenlohe• Seniorensitzung des SCC Schwand im Jubiläumsjahr „55 Jahre SCC schwand“ um 14 Uhr im Sportheim Schwand• Kinderfasching der Eibanesen um 15 Uhr im Restaurant Palmengarten, Donaustraße 25 b• Kinderfasching der Steiner Schlossgeister um 14.33 Uhr in der TSV-Halle in Stein• Kinderfasching der Narrlangia Rot-Weiss e.V. KG Erlangen um 14.30 Uhr bei der Spielvereinigung Erlangen, Kurt-Schumacher Straße 11 in Erlangen• Kinderfaschingsball der Nürnberger Trichter KG e.V. 1909 um 15 Uhr im Wirtshaus des TSV Falkenheim• Prunksitzung der FG Die Eibanesen e.V. mit Verleihung der „Eibanesen-Perle“ an den bayerischen Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle um 19.30 Uhr im Gesellschaftshaus Gartenstadt Nürnberg, Buchenschlag• Kappenabend um 20 Uhr im Sportheim Schwand• Faschingsnachmittag für Eltern mit Kindern bis fünf Jahre in der Evangelischen Familien-Bildungsstätte, Leonhardstraße 13, Stein bei Nürnberg• Prunksitzung der Steiner Schlossgeister um 19.11 Uhr in der Paul-Metz-Halle in ZirndorfAlle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtum und Terminänderungen bleiben vorbehalten