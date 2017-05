Akwaba – 9. Afrika-Tage in Nürnberg

Nürnberg : Caritas Pirckheimer Haus |

7. bis 22. Juli 2017 an Veranstaltungsorten quer durch die Stadt: Caritas-Pirckheimer-Haus, Desirena, KunstKulturQuartier, Sportanlage Luitpoldhain, Fenster zur Welt, Kulturladen Zeltnerschloss, Villa Leon oder Vischers Kulturladen



NÜRNBERG (nf) - Akwaba (Willkommen) – mit diesem Wort aus dem Vokabular der westafrikanischen Volksgruppe der Akan lädt die Nürnberger Initiative für Afrika – NIfa ( Netzwerk von Vereinen, Initiativen, Einzelpersonen und Institutionen) zu den diesjährigen 9. Afrika-Tagen vom 7. bis 22. Juli 2017 ein.



Obwohl unser Nachbarkontinent Afrika nur durch das Mittelmeer von Europa getrennt und damit im Durchschnitt kaum weiter entfernt ist als unsere Nordseeküste von den Alpen, wissen wir meist wenig über ihn und seine Menschen, schätzt das Netzwerk NIFA: ,,Wir verbinden Afrika immer noch zunächst mit den Begriffen Armut, Krankheit, Krieg, Misswirtschaft. Die NIfA hat es sich zum Ziel gesetzt, auch die anderen, positiven Seiten Afrikas sichtbar zu machen: seine Vielfalt und Vitalität, seine Chancen und Fortschritte auf vielfältigen Gebieten, und seine kulturellen Reichtümer. Die Afrika-Tage AKWABA wollen mit Musik, Vorträgen, Diskussionen, Filmen und einem Kunstsalon den Kontinent jedes Jahr ein wenig näherbringen."



Programm:



Freitag, 7. Juli 2017

Eröffnung der 9. Afrikatage

Mit prominenten Gästen, ostafrikanischen Spezialitäten, einer äthiopischen Kaffeezeremonie und Musik. Traditionelle Rhythmen auf der Oud (Laute) mit dem Musiker Adil Kodi vom Sudanesischen Kulturverein Nürnberg.



Ausstellung

NIfA präsentiert sich!

Im Pirckheimersaal des Caritas-Pirckheimer-Hauses stellen Vereine

und Initiativen von NIfA ihre Arbeit vor.

Zeit: 18 Uhr bis 19 Uhr

Ort: Caritas-Pirckheimer-Haus, Innenhof

Eintritt: frei



Vortrag & Diskussion

Afrika und die Europäische Union

Zeit: 19 Uhr

Ort: Caritas-Pirckheimer-Haus, Pirckheimersaal

Eintritt: frei



Samstag, 8. Juli 2017



Afrikanische Kinowelten – Open-Air-Kino

Zeit: 21.30 Uhr

Ort: Desi

Eintritt: 8 € / 6 € (erm.) / 4 € (mit Nbg.-Pass)



Sonntag, 9. Juli 2017



Afrika-Aktionstag

Zeit: 14 bis 18 Uhr

Ort: Villa Leon

Eintritt: frei



Dienstag, 11. Juli 2017



Vortrag & Powerpoint-Präsentation

Hoffnung für Waisenkinder und Notleidende in Kenia

Erika Ritz berichtet über die Tätigkeit des Vereins Ein Herz für Kenia

Nürnberg e. V.

Zeit: 19 Uhr

Ort: Caritas-Pirckheimer-Haus, Raum: S14

Eintritt: gegen Spende



Donnerstag, 13. Juli 2017



Lesung

gäste & buch – Nürnberger Mittagslesungen

Zeit: 14 Uhr

Ort: KulturWirtschaft im KunstKulturQuartier

Eintritt: frei



Lesung

Malakhim – Engelserwachen

Hawa Mansaray liest aus ihrem Roman.

Zeit: 19 Uhr

Ort: Naturhistorische Gesellschaft

Eintritt: frei





Samstag, 15. Juli 2017



Afrikanischer Kunstsalon

„Colors of Genesis“ – Bildende Kunst aus Ruanda

14 Uhr Eröffnung der Gemäldeausstellung mit Emile Habimana, Ruanda

Aktionstag mit Emile Habimana und Monika Adele Camara zum Thema „Elemente“

Zeit: 14 bis 21:30 Uhr

Ort: Vischers Kulturladen

Info & Anmeldung Kinderatelier: AFRIKUCO INSTITUT,

afrikuco@posteo.de oder 0911/5 81 98 43



Fußball-Freundschaftsturnier

Der AKWABA-Cup

Zeit: 13 bis 19 Uhr

Ort: Sportanlage Luitpoldhain

Hinweis: Anmeldungen der Mannschaften bis spätestens 11.7.

Tel. 0911/234 63 10

E-Mail: nifa2cph@gmail.com



Montag, 17. Juli 2017



Vortrag, Film & Rollenspiel

Afrika ist voller guter Ideen – lassen wir sie wachsen?

Zeit: 19 bis 21 Uhr

Ort: Fenster zur Stadt

Eintritt: gegen Spende





Dienstag, 18. Juli 2017



Aktion, Kochen mit Louisa

Zeit: 19 bis 22 Uhr

Ort: Kulturladen Zeltnerschloss

Kosten: 12 € / 8 € (erm.) / 6 € (Nbg.-Pass) + 10 € Materialkosten

Voranmeldung bis 14.7. erforderlich unter 0911/47 29 45



Mittwoch, 19. Juli 2017



Veranstaltung

TBA

Referent/-innen.

Zeit: 19 Uhr

Ort: Caritas-Pirckheimer-Haus, Raum: S15

Eintritt: gegen Spende



Freitag, 21. Juli 2017



Vortrag, Film & Diskussion

Africa rising

Zeit: 19 bis 21 Uhr

Ort: Caritas-Pirckheimer-Haus, Raum: R14

Eintritt: gegen Spende



Samstag, 22. Juli 2017



Abschlusskonzert mit Afrikanischer Modenschau und Afrodisko

Oromo Music Group & DJ Shaga (Äthiopien)

Zeit: 20 Uhr

Ort: Villa Leon

Eintritt (Nur Abendkasse): 8 € / 6 € (erm.)/ 4€ (mit Nbg.-Pass)



Montag, 10. Juli bis Freitag, 14. Juli 2017



Schulkinovorstellungen im Filmhaus

EPHRAIM UND DAS LAMM

Termine: Montag, 10.7. bis Freitag, 14.7.

Ort: Filmhaus im KunstKulturQuartier

Anmeldung: 0911/2 31 74 78 oder

Janine.Binoeder@stadt.nuernberg.de





Weitere Informationen unter:

www.nifa-bayern.de