Alle Rennen, alle Infos! Das Programm für die DTM am Norisring

NÜRNBERG (mask) – Es wird die PS-Party des Jahres! Bis zu 150.000 Motorsportfans werden vom 30. Juni bis 2. Juli an den Dutzendteich kommen, wenn der Rennzirkus der DTM Nürnberg wieder zum fränkischen Monaco macht!

Das Programm am Freitag

Das Programm am Samstag

Das Programm am Sonntag

Diese Saison in den DTM-Rennen neu

Die Zutaten für die Vollgasfete sind bewährt:• Der einzige Stadtkurs im Rennkalender. 2,3 Kilometer lang. Vier Kurven um die alte Steintribüne.• Die Autos (heuer mehr als 500 PS, 0-100 km/h in 3,3 Sekunden) brettern dicht an den Zuschauern mit bis zu 250 Sachen Richtung Grundigkehre. Nirgendwo sonst sind die Fans so dicht dran, können den Mechanikern beim Schrauben über die Schulter schauen.• Drumherum werden (meist bei Gluthitze) jedes Jahr 15.000 Liter Bier und 20.000 Bratwürste verputzt.• Heuer neu beim Höhepunkt im DTM-Kalender: die Tourenwagen Classics, bei denen eine Reihe historischer Fahrzeuge aus der DTM wieder im Renneinsatz an den Start gehen!• Headliner im Showprogramm ist die finnische Rockband ,,The Rasmus“, die mit der neuen Single „Paradise“ ihr Comeback feiern.Wer Karten fürs Rennwochenende haben möchte, sollte sich beeilen. MCN-Sprecher Philipp Schwarm: „Der Vorverkauf läuft dieses Jahr außergewöhnlich gut.“ Tickethotline: +49 (911) 597051 oder www.norisring.de.11:55-13:25 FIA Formula 3 European Championship, Freies Training 1&213:40-14:10 Tourenwagen Classics, Freies Training14:25-15:25 Porsche Carrera Cup, Freies Training15:40-16:30 Audi Sport TT Cup, Freies Training17:00-17:30 DTM, Freies Training 117:30-17:35 DTM, Startübungen17:50-18:10 FIA Formula 3 European Championship, Qualifying Rennen 108:45-09:05 Tourenwagen Classics, Qualifying 109:20-09:50 Audi Sport TT Cup, Qualifying10:05-10:40 Porsche Carrera Cup Deutschland, Qualifying Rennen 1&211:10-11:45 FIA Formula 3 European Championship, Rennen 112:10-12:30 Tourenwagen Classics, Qualifying 212:40-12:55 Hersteller-Korso13:10-13:40 DTM Freies Training 214:00-14:25 Porsche Carrera Cup, Rennen 114:30 Krönung der Miss Norisring 201714:50-15:20 Audi Sport TT Cup, Rennen 115:40-16:00 DTM, Qualifying Rennen 116:25-16:45 FIA Formula 3 European Championship, Qualifying Rennen 2&316:50-17:05 Korso historische Motorräder17:00-18:00 Pitwalk17:10-18:00 Taxifahrten18:15-18:20 DTM Informationsrunden18:25-18:40 DTM Starterfeldpräsentation18:58-19:53 DTM Rennen 120:05 DTM Siegerehrung20:15-21:00 Pitwalk08:30-08:45 Korso historische Motorräder09:10-09:45 FIA Formula 3 European Championship, Rennen 210:10-10:50 Tourenwagen Classics, Rennen11:10-11:40 DTM, Freies Training 311:40-11:45 DTM, Startübungen12:10-12:40 Audi Sport TT Cup, Rennen 213:05-13:40 Porsche Carrera Cup, Rennen 214:00-14:20 DTM, Qualifying Rennen 214:50-15:25 FIA Formula 3 European Championship, Rennen 315:30-15:40 Hersteller-Korso15:35-16:25 Pitwalk15:40-16:25 Taxifahrten16:40-16:45 DTM, Informationsrunden16:50-17:05 DTM, Starterfeldpräsentation17:23-18:18 DTM, Rennen 218:30 DTM SiegerehrungBeide DTM-Läufe gehen über 55 Minuten plus eine Runde. Zehn Minuten länger als 2016. Boxenfunk ist dieses Jahr verboten. Die Fahrer haben nur eine Anzeigetafel auf der Start-/Zielgeraden. Gestartet wird im Indianapolis-Stil, also rollend und zweireihig hinter dem Safety-Car her. Die Autos haben 30 PS mehr als 2016 (jetzt mehr als 500 PS), wiegen 5 Kilo mehr (1125 Kilo), die Überholhilfe DRS darf maximal zwölf Runden genutzt werden.