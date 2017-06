Amigos im Herbst in Nürnberg: "Wie ein Feuerwerk"-Tournee 2017

NÜRNBERG (pm) - Das neunfach ECHO-nominierte Schlager-Duo "Die Amigos" kommt nach Nürnberg! Die Amigos sind Superstars der Schlagerszene, auch wenn die bodenständigen und heimatverbundenen Brüder aus Mittelhessen bei Superlativen wie diesem lieber bescheiden abwinken, da sie das Wort “Star“ eher mit Star-Allüren verbinden, die man bei Bernd und Karl-Heinz dann tatsächlich auch vergeblich sucht. „Denn was wären wir ohne unsere Fans? Ihnen verdanken wir, dass wir so erfolgreich sind. Wenn sie zufrieden und glücklich sind, sind wir es auch.“ Und genau diese Einstellung zeichnet die Amigos vor allem aus.

Schon seit ihrer Kindheit machen die beiden Musik, zogen später mit ihren selbstkomponierten Liedern von Ort zu Ort. „Das hat einfach Riesenspaß gemacht“, erinnern sie sich. Mit ihrer ersten großen Solo-Tournee änderte sich das Leben der AMIGOS schlagartig: Zahlreiche Auszeichnungen, über viereinhalb Millionen verkaufte Tonträger sowie über 40 Gold- und Platinauszeichnungen. Das ist die beeindruckende Bilanz der AMIGOS. Abgehoben sind die Brüder dadurch kein bisschen.Und vergangenes Jahr haben Sie die Sensation geschafft!: Ihr aktuelles Album „Wie ein Feuerwerk“ stürmte als drittes Album in Serie die Verkaufs-Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz und erreichte in allen drei Ländern direkt nach Erscheinen den ersten Platz in den Album Charts!Mit über 150 Auftritten pro Jahr sind Bernd und Karl-Heinz Ulrich immer ganz nah dran an ihrem Publikum. Hunderttausende von Kilometern haben sie unermüdlich mit dem Auto zurückgelegt, um ihre Fans bei den Live-Auftritten zu besuchen. Zwischenzeitlich zählen die Amigos zu den größten Stars der internationalen Schlagerszene und ernten grenzenlose Begeisterung im deutschsprachigen Europa!Lassen Sie sich beim Konzert am Samstag, 30. September 2017 um 19’30 Uhr in der Meistersingerhalle in Nürnberg von dieser Musik entführen, und sichern Sie Ihre Eintrittskarten für dieses einmalige Konzerterlebnis am besten heute noch bei Kulturinformation Nürnberg, Tel.: 0911 231 4000 und bei allen CTS-eventim Vorverkaufsstellen, oder im Internet unter www.eventim.de