Anmelden fürs JAKO-O Erlebniscamp im Tiergarten

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer übernachten in Zelten in der Nachbarschaft von schrägen Vögeln, temperamentvollen Zebras und sanftmütigen Schafen. Neben einer aufregenden Nachtwanderung erwartet die Kinder ein Blick hinter die Kulissen, die Zubereitung von Beschäftigungsfutter für Zoo- und Haustiere und vieles mehr.Anmeldungen nimmt der Tiergarten ab Montag, 22. Mai 2017, ab 10 Uhr unter Telefon 09 11 / 5 45 48 33 entgegen. Interessierte sollten bitte beachten, dass es aufgrund des erwarteten großen Interesses an den Zeltlagern alle Telefonleitungen belegt sein können. Die Kosten für die Übernachtung belaufen sich auch in diesem Jahr inklusive Eintritt und Verpflegung auf 80 Euro pro Kind. Das Programm beginnt jeweils samstags um 13.30 Uhr und endet sonntags um 11.30 Uhr.Die Übernachtungstermine 2017 für das JAKO-O Erlebniscamp für Kinder im Tiergarten Nürnberg sind die folgenden Wochenenden jeweils von Samstag auf Sonntag:29./30. Juli 20175./6. August 2017 12./13. August 2017 19./20. August 201726./27. August 20172./3. September 20179./10. September 2017 23./24. September 2017