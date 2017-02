Auf dem Weg zur Europäischen Kulturhauptstadt: Informationsabende rund um die Bewerbung

Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly und Kulturreferentin Prof. Dr. Julia Lehner informieren im Februar und April 2017 über die wichtigsten Aspekte des Bewerbungsprozesses. Neben den Anforderungen und Fristen, die bei einer Bewerbung zu berücksichtigen sind, erläutern sie auch, welche anderen deutschen Städte sich bewerben und wie der Auswahlprozess 2019/20 durch die europäische Jury ablaufen wird. Am 15. März ist mit Prof. Oliver Scheytt außerdem ein versierter Kulturhauptstadt-Macher zu Gast, der Einblick in seine Erfahrungen als Geschäftsführer bei der letzten Kulturhauptstadt in Deutschland, der „Ruhr 2010“, gibt. Die Veranstaltungen dauern 90 Minuten, der Eintritt ist frei.Dienstag, 21. Februar, 18.30 Uhr„Auf dem Weg zur Kulturhauptstadt 2025“ Informationsabend mit Kulturreferentin Prof. Dr. Julia Lehner Kulturwerkstatt Auf AEG, Fürther Straße 244dMittwoch, 15. März 2017, 18.30 Uhr„Wie geht Kulturhauptstadt?“Kulturhauptstadt-Macher Prof. Oliver Scheytt („Ruhr 2010“) berichtet. Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly und Kulturreferentin Prof. Dr. Julia Lehner vermitteln die Herausforderungen für Nürnberg. Bildungscampus Nürnberg, Fabersaal, Gewerbemuseumsplatz 2Freitag, 28. April 2017, 18.30 Uhr„Auf dem Weg zur Kulturhauptstadt 2025“Informationsabend mit Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly und Kulturreferentin Prof. Dr. Julia LehnerSüdpunkt, Pillenreuther Straße 147Nach diesen grundlegenden Informationsabenden bietet das KunstKulturQuartier für besonders Interessierte auch die Möglichkeit zum vertieften Austausch. Hierfür lädt das Künstlerhaus, Königstraße 93, ab Donnerstag, 30. März 2017, 19.30 Uhr, zu regelmäßigen Treffen mit verschiedenen Expertinnen und Experten ein (weitere Termine jeweils Donnerstag um 19.30 Uhr: 27. April, 29. Juni, 21. September, 26. Oktober und 7. Dezember 2017).www.nuernberg.de,www.bz.nuernberg.dewww.kunstkulturquartier.de