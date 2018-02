Ball der Union 2018: Schnappschuss schicken und gewinnen

Nürnberg : Meistersingerhalle |

NÜRNBERG - Sie sind der Star des Abends: Wir wollen sehen, wie Sie die Ballnacht feiern. Unter allen, die uns einen Schnappschuss von Ihrem Ballerlebnis schicken, verlosen wir schon heute Tickets für den Ball der Union im kommenden Jahr.

Mitmachen und selbst zum Star werden

Das Ballereignis der gesamten Region: Der Ball der Union ist jedes Jahr ein Highlight und bietet auch in diesem Jahr wieder beste Unterhaltung für die 3.000 Ballgäste. Zeigen Sie uns, wie Sie die Ballnacht feiern. Egal ob Schnappschuss in der Gruppe, witziges Selfie oder jedes andere Motiv aus Ihrer Ballnacht – wir wollen sehen, wie Sie den Ball der Union erleben. Die Eindrücke sammeln wir in einer Bildergalerie auf marktspiegel.de. Außerdem werden ausgewählte Schnappschüsse in der Mitternachtszeitung oder in der nächsten Ausgabe des MarktSpiegels abgedruckt.Unter allen, die uns einen Schnappschuss vom Ball der Union schicken, verlosen wirSo einfach geht's: Schnappschuss mit deinem Namen per WhatsApp an 0157/924 51 377 oder per Email an ball@marktspiegel.de schicken.Einsendeschluss ist der 11. Februar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Durch die Teilnahme erklären Sie sich mit der Veröffentlichung Ihres Fotos in unseren Medien (Print und Online) einverstanden.