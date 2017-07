Bei "Breaking Mozart" rockt der Amadeus - Karten gewinnen

FÜRTH - (web) Wenn Breakdance und HipHop auf klassische Klänge treffen, gibt‘s ein fulminantes Tanz-Feuerwerk. Für „Breaking Mozart“ im Fürther Stadttheater verlosen wir fünf mal zwei Karten.

Gewinnspiel

Begonnen hat alles mit der Idee von Christian Kabitz, Intendant des Mozartfestes Würzburg, eine Breakdance-Show auf die Musik von Mozart zu erstellen. Schon nach der ersten Probe mit der Dancefloor Destruction Crew DDC, einer der besten Breakdance-Grupen Deutschlands, war klar: Das passt bestens.Die neuartige Bühnenshow sorgt seit ihrer Premiere 2013 für Furore und Jubel bei Publikum und Kritik gleichermaßen.Die jungen Tänzer und Tänzerinnen stellen sich der Herausforderung Mozarts und verbinden ihre Kunst auf einzigartige Weise mit der Musik des Salzburger Wunderkindes. Mozart erklingt im Original live am Klavier, in Orchesterversionen und in modernen HipHop-Bearbeitungen.Für die Show am 20. Juli (20 Uhr) im Stadttheater Fürth verlosen wir fünf mal zwei Karten.Eine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort „Mozart“, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mal an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort als Betreff). Noch besser: Gleich hier über den Gewinnbutton mitmachen.Einsendeschluss is der 11. Juli, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Weitere Termine von Breaking Mozart: 14., 15., 16., 21. und 22. Juli (je 20 Uhr).