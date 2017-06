Bestsellerautorin Zsuzsa Bánk kommt ins Literturhaus

Nürnberg : Literaturhaus |

NÜRNBERG (mask) - Ins Literaturhaus Nürnberg kommt eine der brillantesten deutschsprachigen Schriftstellerinnen unserer Zeit: Am 20. Juni um 20 Uhr ist Zsuzsa Bánk zu Gast, die seit ihrem vielfach ausgezeichneten Debütroman „Der Schwimmer“ als absolutes Ausnahmetalent gilt. Sie stellt ihren neuen Bestseller vor: „Schlafen werden wir später“ ist die Geschichte der Freundschaft zwischen zwei ungleichen Frauen, die einander trotz entfernten Wohnorten ganz nah sind. In Mails nähern sie sich den Fragen: Was fangen wir noch an mit diesem Leben, was ist uns wichtig? Luitpoldstraße 6, literaturhaus-nuernberg.de