Bierdegustation Best of Bock: Frankens stärkste Flüssigkeiten

Nürnberg : Bunsen Goetz Galerie |

Wenn die Tage kürzer und die Nächte kälter werden, sorgen die Fränkischen Brauer mit Starkbieren für innere Wärme. Ab November verwandelt sich Norbayern in die Region der 1000 Bockbiere. Weil mehr Alkohol auch mehr Aroma bedeutet und die Bierkünstler des Craft Beer Trends obendrein klar zum Gehaltvollen neigen, ist die Bockbier-Zeit immer auch die Saison der geschmacklichen Jahreshighlight.



Martin Droschke und Norbert Krines, Autoren der Bücher „111 fränkische Biere, die man getrunken haben muss“ und Der Craft Beer Führer Franken, schenken den Gästen im Verlauf des Abends neun der besten regionalen Kreationen ein. Manche sind ganz traditionell. Raritäten inklusive. Andere kitzeln der Gaumen mit für ihn gänzlich unbekannten Aromenkomponenten. Alle sind sie vorbildlich, außergewöhnlich, ja sensationell. Sachdienliche Informationen zur Brauart, den Zutaten und Besonderheiten sowie kurzweilige Exkursionen in die Bierstilgeschichte begleiten die Verkostung. Auszüge aus ihren beiden Büchern vermitteln einen Eindruck von jenem Mehr an Handwerkskunst, das nur den Kleinbrauereien gelingen kann, sowie von der Experimentierfreude und Vielfalt der neuen fränkischen Bierkultur.



