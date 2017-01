Blue Heat – Doin’ Their Thing – exklusive CD-Präsentation

Nürnberg : actcenter e.V. |

Organ groove – exciting blues, soul and jazz



Blue Heat, das ist Blues, Soul und Jazz, groovend und schweißtreibend, von Vollblutmusikern engagiert und virtuos dargeboten. Die Musik vereint die Leidenschaft des Blues mit dem Groove des Soul und der Coolness des Jazz. Ob Souljazz der 60er oder funkiger Blues der 90er, das Quintett interpretiert die Songs auf ihre ganz eigene Art, da kann kein Publikum stillsitzen.



Diese Stimmung hat Blue Heat nun bei einer Tour durch größere und kleinere Clubs eingefangen. Und so zeigt die neue CD „Doin‘ Their Thing“, wie es sich anhört, wenn die Musiker ihr Ding machen. Wie es sich live anfühlt, das kann man dann beim Konzert im ACT Theater erleben, wo Blue Heat das Erscheinen der neuen Scheibe gebührend feiern will. Auf dem Programm stehen natürlich die Songs der CD, aber auch schon wieder ein paar neue Organ Grooves.



Blue Heat, das sind der Gitarrist Jürgen Schottenhamml, Saxophonist Stephan Greisinger, Schlagzeuger Güven Sevincli und Ralf „Banz“ Heilmann an der Hammond-Orgel. Im Mittelpunkt aber steht Sängerin Diana Laden. Die Tochter eines kalifornischen Musikers hatte schon als Kind Gelegenheit, die vielfältige Musikszene der Bay Area kennenzulernen. Mit 13 Jahren stand sie bereits in einem Tonstudio in San Francisco – und seitdem hat der Soul, Jazz und Blues die Sängerin, deren warme, ausdrucksstarke und unverwechselbare Stimme perfekt zu Blue Heat passt, nicht mehr losgelassen.





Tickets:



VVK: www.actcenter.de



AK: 16,- / 11,- ermäßigt



Termin: Samstag, 11.02.2017, 20:00 (Einlaß 19:30)