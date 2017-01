Nürnberg : Maritim Hotel |

Nürnberg (li) Die Karnevalsgesellschaft Buchnesia 1954 e.V. lädt zur großen Prunksitzung am Samstag, den 4. Februar 2017 ab 19.00 Uhr, in das Maritim-Hotel ein.



Die Session wurde von der Präsidentin Annette Ruff unter das Motto "A suu a Theater!" gestellt. Die ganze Welt sei ein Theater, dem soll wenigstens zeitweilig das lustige Buchnesia-Theater gegenübergestellt werden, denn "Nichts in der Welt wirkt so ansteckend wie Lachen und gute Laune" (Charles Dickens).



Kartenvorverkauf bei Elfriede Hoffmann, Regenbogenstraße 184, 90469 Nürnberg, unter Telefon 0911/48 75 64