Bürgerreise nach Schottland und Glasgow

Ausgangspunkt für die Rundreise durch Schottland ist die Hauptstadt Edinburgh, die durch ihre kulturelle Vielfalt und ihre Geschichte besticht. Weiter geht es nach Pitlochry, wo in St. Andrews die Besichtigung von St. Andrews Castle, dem ehemaligen Sitz des Bischofs und Erzbischofs und religiöses Zentrum im Mittelalter, auf dem Programm steht. Außerdem werden die Braemar Highland Games, ein typisch schottisches Sportfest, besucht. Traditionell sind hier Mitglieder der Königsfamilie anwesend. Weiter geht die Reise durch einmalige Landschaften aus Bergen, Tälern und Seen, auch am berühmten Loch Ness geht es entlang. Nürnbergs schottische Partnerstadt Glasgow samt einem Empfang im Rathaus ist der krönende Schlusspunkt der Bürgerreise. Die deutschsprachige Reiseleitung übernimmt Hans-Walter Arends, der bereits seit vielen Jahren in Edinburgh lebt und Autor eines Reiseführers ist. Die Buchung erfolgt über das TUI Reisecenter, Stresemannplatz 10, Telefon0911/5888820.Das detaillierte Reiseprogramm gibt es unterwww.tui-reisecenter.de/nuernberg8/Schottische-Inseln-und-Partnerstadt- Glasgow