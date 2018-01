,,musicalbuehne nürnberg“ sucht Darsteller und Musiker am 4. Februar - Bewerbungen bis 27. Januar 2018



NÜRNBERG (nf) - Ihre Chance? Für die Musical-Produktion „Cinderella“ (Premiere im November) sucht die musicalbuehne Nürnberg Talente aus der gesamten Region für Orchester (Keyboard, Geige, Saxofon) und Bühne (Gesang/Tanz/Schauspiel).

Am Sonntag, 4. Februar 2018, findet deshalb ein Casting in der Alberichstraße 9 in Nürnberg statt. Mitmachen kann jeder, der mindestens 15 Jahre alt ist. Musiker sollten einige Erfahrung mit ihrem Instrument mitbringen.Anmeldeschluss ist der 27. Januar 2018, Bewerbungen unter musicalbuehne.de/casting oder unter der Telefonnummer 0911-9694724.