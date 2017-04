Chinesische Schwertkampfkunst - Schnupperstunde

In zwei Wochen beginnt ein neuer Kurs für chinesische Schwertkampfkunst bei ZANCHIN Kampfkunst. Interessierte können am ersten Kurstermin kostenlos ein Schnuppertraining machen.

Viele Liebhaber der chinesischen Schwertkunst - auch als Taichi-Schwertkunst bekannt - kennen nur das Üben von Soloformen. Das bedeutet in der Praxis, dass jeder für sich allein mehr oder weniger lange Abfolgen von Bewegungen mit dem Schwert einstudiert. Bei diesem Kurs wird vermittelt, dass es sich bei der Taichi-Schwertkunst um „echte" Kampfkunst handelt.Denn wir lernen in diesem Kurs die traditionelle Schwert-Partnerform im Yangstil mit dem Namen „San Tsai Jian", was übersetzt bedeutet: „Drei Kräfte kreuzen sich im Schwert". Diese Übungsform ist ein kämpferisches Zusammenspiel: Zunächst studieren wir die Partnerchoregraphie als langsame Abfolge ein und achten auf klare präzise Aktionen. So besteht keine Gefahr, sich gegenseitig mit dem Holzübungsschwert zu verletzen. Wenn wir das beherrschen, versuchen wir die Kampfsituationen auch etwas dynamischer zu praktizieren.Kursleitung: Annette Maul www.amaul.de Halle: Schulgymnastikhalle im Altbau der Dr.-Theo-Schöller-Schule, Schnieglinger Straße 38 in 90419 Nürnberg; Infos wie man in die Halle kommt, werden bei rechtzeitiger Anmeldung gemailt.Termin: Dienstag, 25. April 2017; 18:40Anmeldung zur Probestunde bis spätestens 22.04.2017 an info@zanchin.de