Chorkonzert des Chorvereins Eintracht Boxdorf e.V.

Nürnberg : Pfarrkirche St. Thomas |

„Daheim in der Stub’n“ ein Weihnachtskonzert mit Chor- und Stubenmusik

Sonntag, 3.Dezember 2017 in der Pfarrkirche St. Thomas, Am Knappsteig 49, 90427 Boxdorf



Vermissen Sie in der Advents- und Weihnachtszeit ebenfalls die heimelige, entschleunigte und besinnliche Atmosphäre? Dann besuchen Sie ein traditionelles Weihnachtskonzert und genießen die vertrauten Weisen und weihnachtliche Klänge aus der Heimat.

Das Karlheinz-Leipold-Trio (in der Besetzung mit Zither, Gitarre, Akkordeon und Flöte) bringt Stubenmusik zu Gehör, wie sie früher beim häuslichen Musizieren entstand- in ursprünglicher und klangvoller Aufführungsweise. Passend dazu singt der Chorverein Eintracht Boxdorf Advents- und Weihnachtslieder wie z.B. „Alpenländische Adventslieder“, „Es wird schon glei`dumper“ oder „Süßer die Glocken nie klingen“.

Ein musikalisches Programm bestehend aus „entschleunigter“ Musik – wohltuend in Zeiten voller Hektik und Stress.

Das Konzert findet statt am Sonntag, 3. Dezember 2017 um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche

St. Thomas, Am Knappsteig 49, 90427 Boxdorf. Der Eintritt beträgt € 8,00.





Kommen Sie sich doch zu unserem Weihnachtskonzert vielleicht haben Sie Lust bei uns mitzusingen in einem vierstimmigen Chor mit den Stimmen (Sopran, Alt, Tenor, Bass). Wir proben donnerstags von 20.00 Uhr bis 21.30Uhr im Proberaum der Mehrzweckhalle in Boxdorf. Wir würden uns sehr freuen neue Sängerinnen und Sänger in unserer Chorgemeinschaft begrüßen zu dürfen. Rufen Sie doch unseren 1.Vorstand, Herrn

Dieter Aichele, Tel.Nr.: 0911/9369056 an. Singen erheitert die Seele und bringt immer viel innere Freude mit sich.