Club-Tickets gewinnen: Heimspiel des FCN gegen Dresden tippen und gewinnen

NÜRNBERG - Dritter! Mit dem spektakulären 4:3-Erfolg gegen Darmstadt 98 am gestrigen Abend klettert der 1. FC Nürnberg auf den dritten Tabellenplatz der zweiten Bundesliga.

Heimspiel gegen Dresden tippen und gegen Ingolstadt live dabei sein

So tor- und erfolgreich soll es weitergehen für den Club. Am Sonntag rollt der Ball wieder im heimischen Max-Morlock-Stadion. Zu Gast ist diesmal Dynamo Dresden. Werden die Nürnberger gegen den Neuntplatzierten ihren dritten Platz verteidigen können? Wir wollen eure Meinung wissen!Unser Tippspiel zum Heimspiel des 1. FC Nürnberg: Sagt uns, welches Ergebnis ihr gegen Dynamo Dresden erwartet und gewinnt Tickets für den Club im Max-Morlock-Stadion! So geht's: Zum Mitmachen einfach eine E-Mail schreiben an tippspiel@marktspiegel.de mit folgenden Angaben:- Tipp für das Ergebnis bei 1. FCN - Dynamo Dresden am 22. Oktober- Name und Adresse des TippersUnter allen, die richtig tippen, verlosen wir für das darauffolgende Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04 am 06. November sechs mal je zwei Tickets. Einsendeschluss ist am Samstag, 21. Oktober. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.