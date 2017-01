Comicfieber: 5. Toon Walk in Nürnberg

Mit „Erlebnis Nürnberg“, Vereinigung der Nürnberger Innenstadtkaufleute, und der Initiative „toy city“ darf mitgefeiert, mitgelaufen und mitgelacht werden, wenn bei der verrückten Comicparade überlebensgroße Figuren wie Pumuckel, Darth Vader, Homer Simpson, Super Mario oder Biene Maja durch die City ziehen. Start, Ziel und Bühne sind in der Pfannenschmiedsgasse, vor der GALERIA Kaufhof zu finden. Von 11 bis 17.30 Uhr dürfen die Plüschheld auch fotografiert werden. Außerdem auf dem Programm: Showeinlagen, Spielstationen, Kinderschminken, Foodtruck-Family und vieles mehr.Wie in den vergangenen Jahren laufen auch Nürnberger Promis als Toons verkleidet bei der Parade mit. Ihr Honorar spenden sie für einen guten Zweck. Dabei sein werden u.a. Nikki Adler (Boxweltmeisterin), Thomas Förster (Bratwurst-Röslein), Peter Althof (,,Macho Man, Bodyguard) oder Sebastian Brehm (CSU-Fraktionsvorsitzender).Als weltweit bedeutendste Veranstaltung der Branche bietet die Spielwarenmesse Nürnberg den Marktentscheidern vom 1. bis zum 6. Februar 2017 einen umfassenden Überblick und Zugang zu den neuesten Trends. Über 70.000 Fachbesucher aus rund 120 Ländern werden auf dem Messegelände in Nürnberg erwartet. Sie stehen 75.000 Neuheiten gegenüber – so vielen wie auf keiner anderen Spielwarenfachmesse.