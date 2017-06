Da könnt ihr was erleben: Sechs Wochen lang Ferienabenteuer

Mit Veranstaltungen wie Kanu-Erlebnistag, Glasblasen oder Schnuppertauchen locken spannende Themen. Eine ganze Woche Spaß und Spannung verspricht das Mediencamp beim Abenteuerplatz Amsel. Das ist zum Beispiel genau richtig für Kinder, die tagsüber etwas erleben wollen und die Abende gerne zu Hause verbringen.Das Programmheft liegt aus an der Infothek im Sozialrathaus, Dietzstraße 4, bei der Jugend Information, Königstraße 93, im BürgerInformationsZentrum, Hauptmarkt 18, in den Häusern der Stadtbibliothek, in vielen weiteren Einrichtungen der Stadt Nürnberg, die Jugend, Kultur und Freizeit zum Thema haben, sowie in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Nürnberg, die das Ferienprogramm auch dieses Jahr wieder großzügig als Hauptsponsor unterstützt. Dass alle Ferienangebote kostengünstig sind, ist zahlreichen Förderern, Veranstaltern und ehrenamtlich Engagierten zu verdanken.Starttermin für die Online-Buchung der Plätze ist Montag, 3. Juli 2017, um 8.30 Uhr. Familien können bequem online mit Paydirekt, Giropay oder Kreditkarte bezahlen. Persönlich gegen Barzahlung können Eltern ihre Kinder ab Montag, 10. Juli, im Jugendamt, Dietzstraße 4, anmelden, am ersten Anmeldetag von 8.30 bis 16 Uhr, anschließend bis 8. September Montag bis Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 8.30 bis 15.30 Uhr.Weitere Informationen sowie die Online-Ausgabe des Ferienprogramms sind zu finden unter www.sommerferien.nuernberg.de. Berufstätige Eltern, die während der Sommerferien ein zuverlässiges und abwechslungsreiches Betreuungsangebot für ihr Kind benötigen, finden dies unterwww.ferienbetreuung.nuernberg.de