Da lohnt sich doch mal ein Blick: Wenn die Innenstadt zur Kleinkunstbühne wird

Schon morgen, Samstag, 24. Juni 2017, um 12 Uhr wird es magisch, wenn Otto il Bassotto aus Italien seine Luftballon-Show darbietet. In den darauffolgenden Wochen wollen unter anderem der Einrad-Künstler NilyNils, der Jongleur Perujo und Hula-Hoop-Akrobatin LaTanik das Publikum begeistern. Noch bis zum 26. August sind an insgesamt acht Samstagen Show-Acts und Vorstellungen zu bewundern. Startzeiten sind jeweils um 12 Uhr und um 13 Uhr.Der KleinKunstSommer in der Karolinenstraße ist ein fester Bestandteil des kulturellen Engagements der Sparda-Bank Nürnberg. Unter dem Motto „Umsonst und Draußen“ werden zahlreiche weitere Veranstaltungen, etwa die Klassik Open Airs in Nürnberg, Fürth und Bayreuth, „Bamberg zaubert“ und das Straßenmusikfestival in Würzburg gefördert. Straßenkunst gilt als die wohl persönlichste Form eines Kulturevents, da hier eine direkte Interaktion zwischen Publikum und Künstlern ermöglicht wird. Genau diesen Gemeinschaftsgedanken möchte die Sparda-Bank Nürnberg mit dem KleinKunstSommer fördern.