Dampfsonderzug nach Loket ausgebucht: Tipps für weitere Fahrten

„Aufgrund der erfreulich großen Nachfrage wird sogar noch ein zusätzlicher Wagen eingesetzt“, erklärte Bürgermeister Benedikt Bisping, unter dessen Schirmherrschaft die außergewöhnliche Bahnerlebnisreise zum 650-jährigen Jubiläum der Goldenen Straße steht.Wer keine Karten für diese Fahrt ergattern konnte, dem bietet die Fränkische Museums- Eisenbahn FME weitere Sonderfahrten an, z.B. nach Kloster Weltenburg an Christi Him- melfahrt. Tickets gibt es im Internet unter www.fme-ev.de oder bei der Buchhandlung Jakob am Hefnersplatz in Nürnberg.