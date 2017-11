Das ist Nürnbergs neues Prinzenpaar!

NÜRNBERG (nf) - Nürnberg hat ein neues Prinzenpaar. Nach dem unrühmlichen Skandal um den Faschingsprinzen Oliver I. im vergangenen Jahr, hat der Festausschuss Fränkische Fastnacht dieses Jahr ein grundsolides Paar gefunden. Robert Gattenlöhner (61) und seine Frau Elke (56) leben in Roth und werden den fränkischen Fasching unter dem Motto ,,Die Franken in Fahrt" anführen.

Robert I. (sitzt für die Partei ,,Die Franken" im Rother Stadtrat) und Elke II. sagen, sie seien zwar nicht mehr so jung wie anderen Prinzenpaare, machten das aber durch ihren Charme wieder wett. Davon sind auch die anderen Mitstreiter des Vereins überzeugt und begrüßten das neue ,,Prinzenpaar zu Narrenberg" mit einem lautstarken ,,Ahaaaa!"Die feierliche Inthronisation des Prinzenpaars findet am 7. Januar 2018 im Festsaal des Hotels Maritim in Nürnberg statt (Beginn 15 Uhr).Eintrittskarten (Beginn 15 Uhr) gibt es bei Schatzmeisterin Annette Ruff, Telefon 0911/486278 oder per Mail an annette-ruff@t-online.de