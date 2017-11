"Der Kaiser und die Gauklerin": Tickets für das Nürnberger Mittelalter-Musical gewinnen

Nürnberg - Das Erfolgsmusical „Der Kaiser und die Gauklerin“ kehrt vom 2. Dezember bis 6. Januar nach Nürnberg zurück. Wir verlosen fünf mal zwei Karten.

Das Mittelalter-Musical um Kaiser Karl IV war der große Renner im vergangenen Jahr, alle Vorstellungen waren restlos ausverkauft. Die hochkarätige Darstellerriege, Mittelaltermusik und aufwendige Projektionen von Nürnberg im 14. Jahrhundert machen die Gemeinschaftsproduktion des Musicalnetzwerkes Nürnberg und des Concertbüros Franken zu einem besonderen Erlebnis. Diesmal stehen erneut 20 Vorstellungen im Heilig-Geist-Saal am Hans-Sachs-Platz auf dem Programm. Für die Vorstellung am 10. Dezember (18.30 Uhr) verlosen wir fünf mal zwei Karten.Zur Teilnahme am Gewinnspiel gleich hier im Beitrag auf "Mitmachen" klicken oder eine Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kaiser als Betreff) schreiben. Einsendeschluss ist der 05. Dezember, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.