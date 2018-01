Der Klang der Maschine: Ex-Kraftwerk-Mitglied stellt Biografie im Künstlerhaus vor

NÜRNBERG (pm/nf) - Karl Bartos, ehemaliges Bandmitglied der Gruppe Kraftwerk, stellt am Mittwoch, 7. Februar 2017, um 19.30 Uhr seine Autobiografie „Der Klang der Maschine“ vor. Den Abend im Festsaal des Künstlerhauses, Königstraße 93, moderiert Wally Geyermann von Radio Z.

Endlich ist das Buch erschienen, das man über Kraftwerk lesen sollte – geschrieben von einem, der es wirklich wissen muss. „Das Model“, „Die Roboter“, „Computerwelt“ oder „Tour de France“: Bei vielen wichtigen Erfolgen von Kraftwerk war Karl Bartos als Komponist mit dabei. Mit ihm entwickelte das Düsseldorfer Quartett jenen unverkennbaren Sound, der die Band so einflussreich machte. In seiner Autobiografie erzählt Bartos jetzt von dem Weg, den er als Musiker, Komponist und Mensch gegangen ist. Er lässt enge Mitarbeiter und Zeitzeugen zu Wort kommen, die sich bisher noch nie öffentlich geäußert haben, und liefert einen Rückblick auf die Anfänge von Kraftwerk. Mit großem Respekt, aber auch viel analytischer Klarheit gibt Karl Bartos spannende Einblicke in das Innenleben einer Band, die sich bis heute alle Mühe gibt, geheimnisvoll und undurchschaubar zu sein.Tickets zum Preis von 10 Euro, ermäßigt 6 Euro, sind im Vorverkauf erhältlich, an der Abendkasse kosten sie 13 Euro, ermäßigt 8 Euro. Inhaber der vom KunstKulturQuartier für die Spielsaison 2017/18 aufgelegten Q-Card erhalten Rabatt.