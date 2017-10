Der Nürnberger Jakobsplatz wird zum Dorado für alle „Flossenfreunde“

NÜRNBERG (pm/vs) - Zehn Tage lang vom 13. bis 22. Oktober verwandelt sich der Bereich vor dem Weißen Turm am Jakobsplatz wieder in ein Dorado für alle „Flossen-Freunde“. In der 22sten Auflage offerieren die Nürnberger Fischtage nicht nur kulinarische Köstlichkeiten, sondern auch ein buntes Musikprogramm.

Öffnungszeiten und Musik

Im Mittelpunkt der zehn Tage stehen Fischspezialitäten aus Hamburg und Franken. Start ist am 13. Oktober. Ab 10 Uhr sind die Verkaufsstände geöffnet. Den ganzen Tag über informiert der Karpfenverein Aischgrund über den beliebten „Aischgründer Karpfen“. Um 14 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung zusammen mit Bürgermeister Dr. Klemens Gsell und der Aischgründer Karpfenkönigin Nina I. Dazu gibt es Matjes und Freibier. Der Nürnberger Seemannschor wird mit bekannten Liedern den Auftakt musikalisch begleiten. Auch an den anderen Tagen ist Livemusik von verschiedenen Seemannschören geplant (siehe Infokasten).Im Rahmen der Fischtage gibt es ein großes Gewinnspiel. Als erster Preis ist eine Reise für zwei Personen zum „Original“ Hamburger Fischmarkt inklusive Anfahrt und Übernachtung ausgelobt. Der Zweite und der Dritte erhält jeweils einen attraktiven Sachpreis. Die Verlosung endet am 22. Oktober um 16.30 Uhr. Um 17. Uhr werden die Gewinner gezogen. Die Organisation der Nürnberger Fischtage liegt in den bewährten Händen des Bayerischen Landesverbandes der Marktkaufleute & Schausteller e.V. Programmänderungen bleiben vorbehalten.• Die Nürnberger Fischtage sind an allen Tagen durchgehend von 10 bis 21 Uhr geöffnet• Jeden Tag gibt es Livemusik. Folgende Chöre und Termine sind geplant: Nürnberger Seemannschor (14. Oktober, 13.30 Uhr und 16.30 Uhr; 15. Oktober, 13.30 Uhr; 16. Oktober, 17 Uhr; 18. Oktober, 15 Uhr; 19. Oktober, 15 Uhr; 21. Oktober, 17 Uhr sowie 22. Oktober, 16 Uhr. Marinechor (16. Oktober, 15 Uhr; 17. Oktober, 16 Uhr und 18.30 Uhr und 18. Oktober, 18.30 Uhr). Seemannschor Thalmässing (20. Oktober, 16 Uhr und 22. Oktober, 14 Uhr)• Mc Austen unterhält am 21. Oktober ab 11 Uhr mit Schlagern und EvergreensWeitere Informationen findet man im Internet.