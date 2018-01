Der Rebell im Auftrag Marias

Nürnberg : Kulturzentrum im Krakauer Haus |

Die Geschichte des Pfeiferhans von Niklashausen mit Michl Zirk und Ulrich Ponkratz



Im Frühjahr 1476 ruft der bis dahin unbedeutende Viehhirte Hans Böhm oder Hans Behem, Pauker von Niklashausen, auch als Pfeifer von Niklashausen, Pfeiferhannes, Pfeiferhänslein oder Henselin bekannt, die Menschen zur Wallfahrt nach Niklashausen auf.

Er verspricht den Wallfahrern im Namen der Jungfrau Maria vollkommenen Ablass von ihren Sünden. Außerdem verkündet er die Gleichheit aller Menschen und Gottes Strafgericht über die unersättliche Gier der Fürsten und hohen Geistlichkeit. Damit trifft er die Seelenlage der unterdrückten Landbevölkerung und die Menschen strömen in Massen ins Taubertal. Doch wie lange wird die kirchliche und weltliche Obrigkeit ihn gewähren lassen?



Untermalt von der Sackpfeife, ein dem Dudelsack vergleichbares Instrument, das Ulrich Ponkratz von der Nürnberger Schembart-Gesellschaft spielt, erzählt Michl Zirk die Geschichte des "Pfeiferhans" aus der Sicht eines alten Wagners, der sich durch die Thesen des Augustinermönchs Martin Luther an die Geschehnisse in seiner Jugend erinnert.

Absichtlich wählt Zirk den weichen unterfränkischen Dialekt - auch um zu zeigen, dass es kein Widerspruch ist, eine ernsthafte Geschichte im Dialekt, der im Übrigen leicht zu verstehen ist, zu erzählen.



Karten erhalten Sie an der Abendkasse.