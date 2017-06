DFL gibt Zweitliga-Spielplan bekannt - Franken-Derby steigt am achten Spieltag

REGION – Heute hat die DFL den Spielplan für die Saison 2017/2018 der Zweiten Fußball-Bundesliga bekanntgegeben. Dabei startet der 1. FC Nürnberg mit einem Heimspiel in die neue Spielzeit, die SpVgg Greuther Fürth muss auswärts ran. Das erste Derby findet am achten Spieltag (22. – 25. September) in Fürth statt.

Gleich mit einem echten Kracher geht es für den Club los. Er erwartet am ersten Spieltag (29.- 31. Juli) im heimischen Stadion den 1. FC Kaiserslautern. Für beide Traditionsvereine ist dies zum Start ein echter Härtetest, aber auch eine Standortbestimmung. Nicht minder schwer wird es für die Spielvereinigung, die beim Bundesligaabsteiger SC Darmstadt 98 antreten muss.Am zweiten Spieltag (4. – 7. August) empfängt das Kleeblatt im heimischen Ronhof Arminia Bielefeld, Nürnberg gastiert beim oberpfälzischen Aufsteiger Jahn Regensburg.Die weiteren Vorrunden-Spieltage:3. Spieltag (18. – 21. 8.): 1. FCN – Union Berlin ; Holstein Kiel – SpVgg Greuther Fürth4. Spieltag (25. - 28. 8.): SpVgg Greuther Fürth – FC Ingolstadt ; Erzgebirge Aue – FCN5. Spieltag (8. -11.9.): FCN – FC St. Pauli ; Dynamo Dresden – SpVgg G. Fürth6. Spieltag (15. – 17.9.): SpVgg G. Fürth – Fortuna Düsseldorf ; MSV Duisburg – FCN7. Spieltag (19. – 21. 9.): FCN – VfL Bochum ; Eintr. Braunschweig – SpVgg G. Fürth8. Spieltag (22. – 25.9.): SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Nürnberg9. Spieltag (29. 9. – 2.10.) FCN – Bielefeld ; 1. FC Kaiserslautern – SpVgg G. Fürth10. Spieltag (13. – 16.10.) SpVgg G. Fürth – Erzgebirge Aue ; SV Darmstadt – FCN11. Spieltag (20. – 23. 10.): FCN – Dyn. Dresden ; Union Berlin – SpVgg G. Fürth12. Spieltag (27. – 30.10.): SpVgg G. Fürth – SV Sandhausen ; FC Heidenheim – FCN13. Spieltag (3. – 6.11.) : FCN – FC Ingolstadt ; Jahn Regensburg – SpVgg G. Fürth14. Spieltag (17. – 20.11.): FCN – Holstein Kiel ; VfL Bochum – SpVgg G. Fürth15. Spieltag (24. – 27.11.) : SpVgg G. Fürth – St. Pauli ; Eintr. Braunschweig – FCN16. Spieltag (1. – 4.12.): FCN – SV Sandhausen ; MSV Duisburg – SpVgg G. Fürth17. Spieltag (8. - 11.12.): SpVgg G. Fürth – FC Heidenheim ; F. Düsseldorf – FCN