Die Blaue Nacht: Motorisierte Raritäten gesucht

Wer in seiner Garage einen rollenden Schatz hat, diesen gerne einem interessierten Publikum vorstellen möchte und überdies Zeit und Lust hat, Die Blaue Nacht am Samstag, 6. Mai 2017, von 18 bis 0 Uhr mit einem historischen und/oder ausgefallenen Fahrzeug zu bereichern, möge sich bitte an das Projektbüro im Kulturreferat der Stadt Nürnberg wenden unter E-Mail projektbuero-kultur@stadt.nuernberg.de oder Telefon 09 11 / 2 31-69 09.Bereits seit mehreren Jahren bietet Die Blaue Nacht, Deutschlands größte Lange Nacht der Kunst und Kultur, ihren Besucherinnen und Besuchern Schmuckstücke automobiler Industriekultur. Aber auch neue Fahrzeuge, die den neuesten oder gar den zukünftigen Stand technischer Entwicklung präsentieren, sind zu sehen. An prominenter Stelle zwischen den Blaue-Nacht-Spielorten Germanisches Nationalmuseum, Staatstheater und DB Museum werden die edlen Karossen den Besucherinnen und Besuchern nicht nur gezeigt: Interessierte Fans können – mit Blaue-Nacht-Ticket – Rundfahrten buchen. Die stolzen Besitzerinnen und Besitzer der Oldtimer betätigen sich dabei als Chauffeure.