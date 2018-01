Die Märchenerzählerin Reingard Fuchs

Nürnberg (li) Reingard Fuchs ist seit fast 20 Jahren als Märchenerzählerin unterwegs in Nürnberg und Umgebung. Aktuell sind die nächsten Termine in der Vesperkirche (Nürnberg, Allersberger Str.160) :



Katharina Hofmann und ich gestalten gemeinsam die Märchenstunde nach dem Mittagessen, von 13:30-14:30,



am 24.1. „Märchen der Kindertage“,



am 08.2. „Arabische Märchen“,



am 24.2. „Von Sonne, Mond und Sternen“.







Dieses Jahr 'volljährig' werden die Märchenspaziergänge am Schmausenbuck mit Start um 14 Uhr ab Tiergartenvorplatz, 90480 Nürnberg, immer am zweiten Sonntag des Monats,



der nächste also am 11.Februar.







Zum Valentinstag am 14. Februar



bin ich in Markdorf am Bodensee mit Märchen von der Liebe: O Du geliebtes Wesen!







Der Nürnberger Märchenturm in der nördlichen Stadtmauer wird aktuell nicht von mir bedient, aber meine Kolleginnen sind dort eifrig wie geplant: an jedem letzten Donnerstag



um 10 Uhr ein Märchen zum Gespräch, www.kubiss.de/maerchen-zum-gespraech



um 19 Uhr ein Märchenabend mit drei Erzählenden, www.kubiss.de/maerchen-im-turm



also am 25.1., 22.2., 29.3.







Damit wünsche ich allen, dass wir gut durch einen märchenhaft belebten Winter kommen!

Reingard Fuchs

Germanistin, Märchenerzählerin (Gilde der EMG) aus der Märchenerzählerei Nürnberg, Tel. 0911-402679

Poesie- und Bibliotherapie (EAG/FPI)



Der Ku ltur-und Bi ldungs-S erver der S tädteregion ermöglicht: www.kubiss.de/fuchs, www.kubiss.de/maerchen-zum-gespraech und www.kubiss.de/maerchen-im-turm



Märchenerzählen ist Unesco-Weltkulturerbe!