Egersdörfer begrüßt Piet Klocke, Flo Kerschner und Mongolen-Rap

Bereits zum 3. Mal talkt Matthias Egersdörfer im Nürnberger Opernhaus



NÜRNBERG (pm/nf) - Am Freitag, 19. Januar 2018 (20 Uhr), lädt der fränkische Kabarettist Matthias Egersdörfer bereits zum dritten Mal Kollegen, Musiker und Prominenz aus dem öffentlichen Leben der Metropolregion auf die Opernhausbühne zu Talk, Musik und Kabarett.

In der Reihe des Staatstheaters „Bei Egersdörfers unterm Sofa“ begrüßen Egersdörfer und seine Bühnenpartnerin Carmen (Claudia Schulz) zum Jahresanfang einen Star der deutschen Kabarettisten-Szene: Piet Klocke. Außerdem wird Radio-Kultmoderator Flo Kerschner von Hitradio N1 (Die Flo Kerschner Show) auf Egersdörfers Sofa platznehmen, während die fränkisch-mongolische Band Egschiglen den Talkabend musikalisch bereichert. Haarige Angelegenheiten hinter den Kulissen des Staatstheaters sind Thema im Gespräch mit Maskenbildner Armin Häfner, der auch mit den ausgefallenen Masken für Nürnberger Politprominenz beim Veitshöchheimer Fasching regelmäßig für Aufsehen sorgt.Der Kabarettist Piet Klocke zählt in seiner Rolle als zerstreuter Musikprofessor Schmitt-Hindemith seit Jahren zu den Stars der deutschen Kabarett- und Comedy-Szene. Klocke ist der Meister des Anakoluths, der keinen seiner Sätze zu Ende bringt, sich durch abstruse Geschichten assoziiert und bei Applaus sein Publikum ermahnt: „Das geht alles von Ihrer Zeit ab!“ Die Teilnahme in der Show „RTL Samstag Nacht“ und „7 Tage, 7 Köpfe“ sowie am Arosa-Humor-Festival brachten den Durchbruch auch als Komödiant. Klocke ist Preisträger des Bayerischen Kabarettpreises und des Wettbewerbs „Tegtmeiers Erben“. Seinen Auftritt im Opernhaus begleitet die Saxofonistin Nicole Johänntgen.Die fränkisch-mongolische Band Egschiglen gehört zu den renommiertesten Weltmusik-Ensembles weltweit. Egschiglen bedeutet „Wohlklang“ oder „schöne Melodie“. Das 1991 in Ulan Bator gegründete Ensemble ist seit 1995 in Röthenbach an der Pegnitz ansässig. Die fünf Musiker verbinden traditionelle und zeitgenössische mongolische Musik auf traditionellen Instrumenten mit Elementen westlicher Musik wie dem Rap. Durch den Kontakt zu hiesigen Musikern kamen bayrische Volksmusiktraditionen und fränkische Volkslieder hinzu, die sie im mongolischen Stil bearbeitet haben. Egschiglen treten regelmäßig bei renommierten Weltmusik- und Klassik-Festivals vor allem in Westeuropa und in Asien auf.Karten für „Bei Egersdörfers unterm Sofa“ am 19. Januar 2018 sind über neue Tickethotline Tel. 0180 – 1 – 334-276 (Festnetz 3,9 ct/Min, Mobil bis zu 42 ct/Min) oder die Homepage des Staatstheaters erhältlich:www.staatstheater.nuernberg.de