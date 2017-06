Nürnberg : actcenter e.V. |

Ein Musical-isches Zirkusspektakel nach W.Shakespeare.



Pannen, Missverständnisse und Liebesverwirrungen auf dem Weg zur Traum-Verpartnerung sind so alt wie die Geschichte der Menschheit. Neu jedoch ist die Idee, Shakespeares Klassiker „Ein Sommernachtstraum“ in eine fantastische Zirkuswelt zu verorten.



So wird Theseus in Gestalt des Zirkusdirektors bei der Planung seiner Hochzeit mit der Pferdeartistin Hippolyta mit allerhand Unvorhergesehenem konfrontiert. Das Magierduo Oberon und Titania kann das Streiten nicht lassen, Akrobat Puck sorgt für reichlich Chaos in der Ausführung seiner eigentlichen Anweisungen und der Zirkusnachwuchs denkt nicht daran, die nächste Familiendynastie zu begründen, da die von Orchesterchef Egeus väterlich angeordneten Heiratspläne so gar nicht seiner eigentlichen amourösen Präferenz entspricht. Trotzdem ist es Ehrensache, dass die Zirkusbelegschaft zur Hochzeit des Direktors eine extra Show einstudieren möchte…..



Die Studenten der zwei Berufsfachschulen für Musical und für Schauspiel zeigen in einer erstmaligen Gemeinschaftsproduktion diese rasante Komödie als zirzensiche Musicalrevue, unterstützt vom Vocal- und Showensemble des ACT CENTER.

Regie: Michal Sykora

ZAC-Rabatt für Abonnenten der Nürnberger Nachrichten, der Fürther Nachrichten mit den angeschlossenen Heimatzeitungen sowie der Nürnberger Zeitung bzw. Nordbayerische Zeitung (nur im Vorverkauf bei den entsprechenden VVK-Stellen).



Tickets:



VVK: www.actcenter.de



AK: 17,- ermäßigt 12,-



Termine:



Freitag, 07.07.2017 Premiere 20:00

Samstag 08.07.2017 20:00

Sonntag 09.07. 2017 17:00

Freitag 14.07. 2017 20:00

Samstag 15.07. 2017 20:00

Freitag 21.07. 2017 20:00

Samstag 22.07. 2017 20:00

Sonntag 23.07. 2017 17:00



(Einlaß 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn!)



ACT CENTER e.V

Akademie für Musical

Dieselstr. 77

90441 Nürnberg



Info: 0160-98384908