Entscheidung ist gefallen: Stadion Nürnberg wird Max-Morlock-Stadion

Ende Dezember 2016 hat die Consorsbank die Namensrechte am Stadion für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren von der Stadt Nürnberg erworben. Anstelle eines klassischen Namen-Sponsorings startete das Unternehmen die Crowdfunding-Aktion „Max gemeinsam“, die Bürger und Fans sowie ortsansässige Unternehmen dazu aufrief, sich zu engagieren und die Umbenennung in Max-Morlock-Stadion zu ermöglichen.„Insgesamt haben sich die Unterstützer des Fundings mit über 330.000 Euro beteiligt. Diese großartige Leistung hat uns sehr beeindruckt. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, die Summe aufzustocken und das Crowdfunding damit erfolgreich abzuschließen“, erklärt Kai Friedrich, CEO der Consorsbank. „Gemeinsam haben wir das Ziel erreicht, für das sich die Fans und Menschen in der Region seit Jahren eingesetzt haben. Das ist tolle Hommage an die Vereins- und Stadtlegende Max Morlock.“