Es war einmal... Märchenkonzert für Kinder und Erwachsene

Nürnberg : FBS-Familien-Bildungsstätte Nürnberg |

Die russische Weltklasse-Pianistin Lidia Reznikova ist wieder zu Gast in Nürnberg.

Bei uns in der FBS präsentiert sie auch dieses Mal ein "ganz besonderes" Klavierkonzert.

Tauchen Sie gemeinsam mit Ihren Kindern in eine spannende Märchenwelt ein und lassen sich durch klassische Klaviermusik verzaubern. Wir freuen uns, wenn Sie mitkommen auf eine musikalische Reise ins Märchenland!

Eintritt frei, Spende erwünscht!