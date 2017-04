Europa mit allen Sinnen - Das Erfahrungsfeld der Sinne wird europäisch!

"Im Herzen Europa(s)" - Nürnberg und die EU: entdecken, erleben, einmischen



Wer, wo, neben wem? Das Europa-Puzzle

Wer, wie, was? – Wissenswertes zur EU

Andere Länder – andere Farben

Die Europäische Union feiert in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag. An verschiedenen Stationen lässt sich Europa auf dem Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne hautnah erleben – schauen Sie vorbei!Im großen, magnetischen Europa-Puzzle stehen nur die „Außengrenzen“ der EU fest – und die Länder müssen erkannt und richtig eingesetzt werden. Was bei Frankreich oder Italien noch einfach ist, wird bei Polen oder Litauen schon schwieriger.Wer gehört eigentlich zur EU und gibt es wirklich eine „Traktoren-Führersitz-Verordnung“? Spannendes und Wissenswertes über die EU und ihre Arbeit erfährt man in diesem Quiz.Lernen Sie Europa auf ganz andere Weise kennen - jedes Land hat seine ganz eigene Farbsymbolik. 10 graue Fragen und 40 bunte Antworten zur Auswahl. Aha-Effekte garantiert!Weitere Informationen unter www.erfahrungsfeld.nuernberg.de