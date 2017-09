Exklusive Live-DVD von Adel Tawil gewinnen - Live-Konzert im November in Nürnberg

NÜRNBERG - (web) Am 10. November gastiert Adel Tawil in Nürnberg. Der MarktSpiegel bringt ihn schon vorher ins Wohnzimmer und verlost drei Mal die DeLuxe-DVD/CD „Lieder Live“.

So geht's:

Auf der eine Seite der künstlerische Erfolg, auf der anderen private Tiefschläge. Hier die ausverkauften Hallen mit euphorisierten Fans, dort ein großer Medienrummel um sein Privatleben. Adel Tawil (Ich + Ich) durchlitt in den vergangenen Jahren eine wahre Achterbahnfahrt. Kompensiert hat er all das in seinem neuen Album „So schön anders“, so auch der Titel seiner Tour, die den smarten Sänger und Songwriter mit der weichen, souligen Stimme auch nach Nürnberg bringt. Am 10. November ist er in der Frankenhalle zu sehen.Schon vorab verlost der MarktSpiegel drei Exemplare der exklusiven Live-DVD „Lieder live“ mit all den großen Hits wie „Zuhause“, „Kartenhaus“, „Immer da“ oder „Vom selben Stern“. Neben der Live-Blue Ray von einem Konzert in Münster sind auch noch zwei CDs in der Box.Einfach eine Postkarte an MarktSiegel, Kennwort „Tawil“, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort als Betreff) schicken.Oder noch einfacher:; Hier über den Gewinnbutton mitmachen.Einsendeschluss ist der 4. Oktober, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.