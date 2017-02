Am Tiergarten 30

, Am Tiergarten 30 , 90480 Nürnberg DE

Tiergarten , Am Tiergarten 30 , 90480 Nürnberg DE

Nürnberg : Tiergarten |

Nürnberg (li)



Jedes als Zootier verkleidete Kind (bis 14 Jahre) erhält an Rosenmontag und

Faschingsdienstag, 27. und 28. Februar 2017, freien Eintritt in den Tiergarten Nürnberg.



Da Kinder unter 14 Jahren laut der Benutzungssatzung des Tiergartens

nicht allein in den Tiergarten gehen können, ist die Begleitung durch einen

Erwachsenen erforderlich. Für die Begleitperson gilt der reguläre

Tiergarteneintritt.