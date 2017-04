FCN-Heimspiele: Nordzufahrt zur Großen Straße gesperrt

NÜRNBERG (pm/nf) - Wegen des Frühlingsfests am Volksfestplatz ist die Nordzufahrt von der Bayernstraße zum Parkplatz auf der Großen Straße an den Samstagen, 15. und 29. April 2017, gesperrt. Fans, die an diesen Tagen mit dem Pkw zu den beiden Heimspielen des 1. FC Nürnberg anreisen, werden gebeten, sich an die Anweisungen des dynamischen Verkehrsleitsystems zu halten.