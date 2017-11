Festlicher Uniball 2018 in der Meistersingerhalle Nürnberg

NÜRNBERG (nf) - Der festliche Universitätsball der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg wird im Januar 2018 zusammen mit den Nürnberger Hochschulen in der Meistersingerhalle Nürnberg veranstaltet. Zum Programm des Universitätsballs zählen neben der traditionellen Polonaise auch atemberaubende Showtanzeinlagen. Max-Barnabas und sein Revueorchester spielt zum Tanz auf im großen Saal der Meistersingerhalle, die Groovy Flames heizen mit Partytanzmusik im Foyer ein. Spitzentänzer und Weltklasse Jongleur zeigen ein abwechslungsreiches Programm.

Die Gäste in der Meistersingerhalle werden begrüßt vom Präsidenten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Prof. Dr. Joachim Hornegger. Gleich im Anschluss gibt's die Polonaise unter Leitung von Sven Walker und Natalie Reiß vom Tanzzentrum Dance MaxX Nürnberg, gegen 21.30 Uhr Gala-Showtanz des Tanz-Tunier-Clubs Erlangen. Daniel Hochsteiner zeigt seine Varieteshow der Weltklasse: u.a. Gewinner der Goldmedaille National Circus Korea, Gold in China, Auszeichnungen in Paris, Monte Carlo, Las Vegas. Um Mitternacht dann die Große Tombola mit Auslosung der Gewinne. Der Erlös kommt dem Förderverein zur Internationalisierung der FAU speziell für die Studienorientierung für Geflüchtete zugute.Kartenpreise: 45-70 Euro, für Studierende 30 EuroVerkaufsstellen Nürnberg Ticket im Wöhrl und E-Werk ErlangenEs moderiert Birgit von Bentzel (RTL).Festliche Kleidung erwünscht.Kartenbestellung telefonisch: 09131/85-26779 und im Internetwww.universitaetsball.fau.de