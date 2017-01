Fliegender Wechsel mit Papporden: Das neue Prinzenpaar stellte sich vor

Bereits am Donnerstag hat der Festausschuss Nürnberger Fastnacht (FAN) den Medien im Restaurant Oberkrainer das neue Prinzenpaar präsentiert. Die Karnevalsgesellschaft „Nürnberger Luftflotte“ (NLF) hat es innerhalb von wenigen Tagen möglich gemacht, ein neues engagiertes Prinzenpaar aus ihren Reihen zu aktivieren, Andreas Sachl, Kinderprinz von 2002 und im Vorstand der NLF, und Tamara Popp, ehemalige Gardetänzerin und nun Trainerin der Luftflotten-Bambinis, haben sich spontan entschlossen, die Faschingssession 2017 für den FAN fortzusetzen. Als Prinz Andy II. und Prinzessin Tamara I., werden sie unter dem Motto „Für die Fastnacht“ ihr Narrenvolk regieren. Allerdings konnten wegen der Eile keine Prinzenorden geprägt werden, daher haben sich die Narren etwas ganz besonderes einfallen lassen. Während der Session werden zunächst Papporden verliehen, die dann auf dem Sommerfest der „Nürnberger Luftflotte“, am 15. Juli gegen ein hochwertiges, geprägtes Exemplar eingetauscht werden – Humor gehört also doch zur Fastnacht. Auf eine Inthronisation müssen Tamara I. und Andy II. allerdings verzichten und das Kleid und der Anzug des Prinzen sind auch ausgeliehen - von der Oper.Der nächste große Auftritt des neuen Prinzenpaares ist der 61. Prinzenflug (29. Januar) am Nürnberger Flughafen.Die ganze Geschichte und wie es dazu kam, können Sie hier nachlesen!