Foodtrucks rollen in den Tucherhof

Nürnberg : Tucherhof |

NÜRNBERG (pm/nf) - Am Samstag, 8. Juli 2017, findet zum ersten Mal das ,,Tucherhof Sommerfest der Foodtrucks 2017“ im Tucherhof Biergarten an der Marienbergstraße statt. Neben vielen Leckereien aus den Trucks und Bieren vom Faß gibt es aber auch musikalisch auf der Bühne was auf die Ohren...



„Ich wollte schon so lange leckere Foodtrucks in unseren Biergarten rollen lassen und jetzt hat es endlich geklappt“, so Michael Katusic (Geschäftsführer Tucherhof Nürnberg). „Das ist ein tolles Zusammenspiel – unser Biergarten mit dem wunderschönen Ambiente und die Trucks mit ihrem ganz besonderen Flair. Und natürlich tollem Streetfood. Nach einem kurzen Telefonat mit Klaus (Klaus P. Wünsch, Foodtrucks Deutschland) ging das auch alles flott. Ich freue mich schon riesig drauf“, so Katusic weiter. Klaus P. Wünsch ist ebenfalls voller Vorfreude: „Das wird ein richtig tolles Fest. Und wir haben mit Michael einen Partner an der Seite, mit dem es richtig Spaß macht, so etwas auf die Beine zu stellen. Nürnberg ist und bleibt einfach die Foodtruck-Hauptstadt!“



Am Samstag ist ein kleines, aber feines LineUp geplant – Trucks die oft täglich in der Mittagszeit auf den Gourmet-Straßen Frankens und darüber hinaus immer wieder gerne angesteuert werden. Und ganz wichtig: Jeder Truck bietet die beliebten Taster-/Probiergrößen an, damit man auch von ganz vielen Trucks probieren kann. Und für die Fleischlos-Fans ist ebenfalls gesorgt.



Dabei sind: Boogies BBQ (BBQ & more), Donutfactory (Donuts),Ess Klasse (Ungarisches Gulasch), Groovy Gusto (Focaccia), Suppdiwupp (Suppe & Co.,) Sandybel (Cupcakes & Ice,) Vegbereitung (Vegan Food).



Auf der Tucherhof Biergarten Bühne spielen ab 18 Uhr ,,The Superflys". Und die Kids können sich natürlich auf dem Spielplatz austoben und sich den Tucherhof-Tieren widmen. Das Sommerfest startet um 12 Uhr und geht bis 22 Uhr (bitte beachten: wenn weg, dann weg!). Der Eintritt ist natürlich frei! Parkplätze stehen in der Umgebung zur Verfügung (eventuell kostenpflichtig). Empohlen wird aber, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen: Haltestelle Tucherhof - VGN Buslinie 22.