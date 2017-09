Frankentatort-Stars! Blitzbesuch bei Kollegin Bella Block im Literaturhaus

NÜRNBERG (mask) – Mega-Coup der Literaturhaus-Macher Dr. Manfred Boos und Gattin Elisabeth Zeitler-Boos: Bei der ausverkauften Lesung von TV-Star Hannelore Hoger (75, Kommissarin ,,Bella Block") ging plötzlich die Tür des Literaturcafés an der Luitpoldstraße auf – und die Stars des Frankentatorts kamen herein!

Hoger (,,Ich war schon mal zum Christkindlesmarkt in Nürnberg") hatte wegen des Air-Berlin-Pilotenstreiks die Bahn genommen, vor ihrem Auftritt vor dem Lokal eine Zigarette geraucht. Dann erzählte sie erstmals ausführlich aus ihrem Leben: „Ohne Liebe trauern die Sterne“ (Rowohlt) handelt von Kindheit und Jugend in Hamburg, ersten Erfolgen, der Zusammenarbeit mit Regisseuren wie Peter Zadek und Edgar Reitz, von Kollegen – und Tochter Nina.Der Besuch der TV-Kollegen, die zur Zeit in Franken den 4. Tatort drehen (tranken ,,Zirndorfer Kellerbier"), war eine Riesenfreude für die Hamburgerin. Schließlich ist Regie-Genie Max Färberböck auch schon für ,,Bella Block" verantwortlich gewesen. Elisabeth Zeitler-Boos: ,,Wir hatten 150 Gäste unten, 60 verfolgten die Lesung per Videoübertragung oben im Literatursalon – ein voller Erfolg."