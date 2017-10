Freigesetzt: Benefizkonzert mit BENAJA

Der Abend soll Freiheit feiern und eine neue Zukunft von Frauen in Indien dauerhaft sichern - durch gute Musik.das ist am See sitzen, Füße im Wasser, Bierchen in der Hand und Seele baumeln lassen. Der Soundtrack dazu, deutscher Folk ohne Schnörkel. Dafür mit Herzblut und Lagerfeuer.Und was die Jungs noch sympathischer macht, sie spielen für einen guten Zweck.ist eine Organisation in Kalkutta, Indien, die mit Frauen arbeitet, die aus Menschenhandel und Zwangsprostitution befreit wurden. Sie bilden sie zu Näherinnen aus, die dort unter fairen Arbeitsbedingungen schöne Taschen, T-Shirts und mehr herstellen.Support: Sarah Dorner & BandEinlass: 19 UhrEintritt frei - Spenden erbeten